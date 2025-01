Die zwei Schlagerstars konnten gar nicht mehr aufhören, sich heftig anzuflirten.

Live aus München wurde das Jahr 2024 verabschiedet: Florian Silbereisen startete mit dem Silvester-Schlagerbooom 2025 live ins neue Jahr!

Mehr zum Thema

Top-Gäste

Die Basketballarena des FC Bayern verwandelte sich in ein funkelndes und glitzerndes Wunderlichtermeer – für die große Silvesterparty-Eurovisionsnacht. Der Showmaster feierte mit Andrea Berg, Howard Carpendale, Bonnie Tyler, Andy Borg, Inka Bause, DJ Ötzi, Ross Antony, Semino Rossi, Michelle, Thomas Anders, Voxxclub, der Münchener Freiheit, Gitte Haenning, den Draufgänger sowie vielen weiteren Stars und Überraschungen – und natürlich mit vielen Schlagern zum Mitsingen!

Flirterei

Doch die Musik war zeitweise bei dieser Show nur Nebensache. Denn es lief quasi auch "ein anderer Film". Nämlich jener der damit startete, dass Vanessa Mai unangekündigt mit dabei war. Die Schlagersängerin verteilte gleich keck Komplimente an den Gastgeber: "Uuuh! Du siehst aber gut aus. Holala!“, so die 32-Jährige Silbereisen, der fesch aussah in seinem Glitzer-Smoking mit Fliege.

Mühe gegeben sagt Flori

„Ja, ich habe mir heute Mühe gegeben“, meinte der Gastgeber etwas schüchtern. „Kann ich nur zurückgeben…“, kontert er dann. „So war das nicht gemeint, du siehst immer gut aus“, antwortet Vanessa Mai. Ein herziges Geplänkel zwischen den beiden, die ein schönes Paar abgeben würden...

© ORF/BR/Jürgens TV/Dominik Beckmann ×

Als Vanessa dann auffällt, dass sie zittert, geht es gleich weiter mit dem Schäkern: "Ich zittere voll, warum zittere ich denn so? Ich hätte zwei Sekt mehr trinken sollen!“ „An mir kann es nicht liegen“, so Silbereisen umgehend keck. Vanessa macht das Spiel mit und meint: „Doch, vielleicht schon…!“

Quoten-Erfolg

Zu schade, dass Vaneaas seit 2017 mit ihrem Manger Andreas Ferber verheiratet ist; sie wären doch ein fesches Paar, Flori und Vanessa! Doch statt Glück in der Liebe hat Silbereisen konstant Glück im Spiel (bei der Arbeit) seine Quote war nämlich besser als jene von "Willkommen 2025" der zweiten Live-Show zu Silvester - mit den Urgesteinen Andrea Kiewel, Johannes B. Kerner und Superstar Shirin David. Sieg für Flori mit einer Quote von 4,65 Millionen gegen 2,6 Mille.