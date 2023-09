Österreicherin als Serien-Star in ›Lioness‹

Stephanie Nur ging in Wien in die Schule, jetzt erobert sie in "Lioness" die Streaming-Welt

Als Agentin Aaliyah lässt es Stephanie Nur (35) im Serien-Hit "Lioness" krachen. "Special Ops" ist bereits der vierte Teil der Zusammenarbeit zwischen Taylor Sheridan und Paramount. Neben Stephanie nur sind hier auch Zoe Saldana, Laysla De Oliveira und Nicole Kidman zu sehen. In "Special Ops: Lioness" dreht sich alles um die Welt der CIA Spezialagenten. Angeführt werden diese von Joe (Saldana). Nurs Rolle ist ihr ebenfalls unterstellt. Doch wer ist die Schauspielerin mit österreichischen Wurzeln? Geboren wurde sie in Kairo, Ägypten, lebte jedoch auch lange in Wien, wo sie die Vienna International School besuchte. Erste Rollen hatte sie in "Risse im Beton" und heuer auch in "My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen"