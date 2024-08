Die Moderatorin sorgt auf Instagram für Schnappatmung

Beim Anblick dieser Dame im Schnürchen-Badeanzug, braucht man tatsächlich dringend eine Abkühlung. "Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer eine große Leidenschaft für Zeit am Meer gehabt", schreibt Moderatorin Leona König (43) zu einem verboten heißen Foto auf Instagram.





Fan-Freude über sexy Foto

Auf dem Bild ist die fesche Freundin von Rapid-Chef Alexander Wrabetz auf einem Boot am Meer zu sehen. Sie trägt einen Badeanzug. Wenn man den überhaupt so nennen darf. Wie ein Spinnennetz umschmeicheln schwarze Schnürchen ihren durchtrainierten Körper. "Viel Spaß, wo ist das Meer? Aus welchem Land kommst du, du schöne Königin" und "wunderschönes Foto" kommentieren nach wenigen Sekunden bereits zwei Fans.





Immer wieder sorgt die ORF-Moderatorin für Schnappatmung. Letzte Woche posierte sie im Leoparden-Anzug in einem Pool in Monaco. Jetzt wartet man in Salzburg auf den nächsten Pärchen-Auftritt. Dort stahl sie in ihren Traumkleidern ebenfalls allen anderen die Show. Für ihren Körper trainiert sie täglich hart. Als John-Harris-Testimonial möchte sie schließlich stets perfekt in Form sein.