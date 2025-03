Prominente Geburtstags-Sause im Marchfelderhof

Der gefeierte Bühnenbildner und Meister der Fantasiewelten Manfred Waba, reiste aus Podersdorf an, um im Marchfelderhof seinen 65. Geburtstag gebührend zu feiern – diesmal mit doppeltem Glanz und umso mehr Emotion.

Eigentlich wollte Manfred Waba bereits seinen 60er im Marchfelderhof feiern. Doch damals wurde genau drei Tage vor dem großen Fest der erste Corona-Lockdown verhängt. Zu seinem 65. Geburtstag am Mittwoch lief dafür alles glatt und zahlreiche prominente Gratulanten fanden sich in Deutsch-Wagram ein.

Alfons Haider und Manfred Waba © Tischler ×

„Seit meiner Kindheit liebe ich solche Fantasiewelten wie hier“, schwärmte der Jubilar – und ließ sich von Marchdfelderhof-Küchenchef Christian Langer ein herrliches, mehrgängiges Frühlingsmenü auftischen. Mit dabei: die Grand Dame der Wiener Society Birgit Sarata, Künstlermanagerin Marika Lichter, Kulturmanager Josef Kirchberger, die Opernstars Andreas Schager, Christina Pasaroiu und Star-Pianistin Soryang – allesamt langjährige Weggefährten und Freunde.

Birgit Sarata und Andreas Schager © Tischler ×

Der umtriebige Bühnenvisionär, der bereits mit Placido Domingo auf Tournee war und für David Bowie die Bühne gestaltete, lauschte sichtlich gerührt der launigen Laudatio seines engen Freundes Alfons Haider – und konnte die eine oder andere Träne kaum unterdrücken.

Gery Keszler mit Freund Miha © Tischler ×

„Unsere Altersgenossen züchten längst Rosen im Schrebergarten oder füttern Tauben im Park“, witzelte Gery Keszler, der – wie Waba – kein bisschen an Elan eingebüßt hat und immer noch vor kreativen Ideen sprüht.

Zu Gervais-Terrine mit Basilikum-Paradeiskompott und Barbarie-Entenhaxerl mit Schwarzwurzel-Bärlauch-Ragout wurden frische Weinviertler Weine von Promi-Winzerin Katharina Baumgartner serviert, während die Opernstars Stefan Cerny und Elisabeth Pratscher Opern-Ohrwürmer durch den Gobelin-Saal schmetterten.

Waba, Familienvater und bekennender „Besessener seiner Arbeit“, lässt auch mit 65 nicht locker: Erst vor wenigen Monaten ließ er auf der Seebühne in Mörbisch die größte Krippe der Welt lebendig werden. Als Mitbegründer der Opernfestspiele St. Margarethen und Schöpfer des spektakulären Bühnenbilds zum 20. Life Ball zählt er zu den ganz Großen seines Fachs.

Alexandra Reinprecht, Peter Großmann und Marika Lichter © Tischler ×

Im Sommer steht „La Traviata“ beim Opernsommer auf dem Programm, gefolgt von einer noch beeindruckenderen Version der „größten Weihnachtskrippe der Welt“ im Rahmen des Winterwunders in Mörbisch. Darüber hinaus sind eine opulente Wassershow in Laxenburg, ein eigenes Musical sowie die monumentalen Passionsspiele im Steinbruch St. Margarethen mit über 400 Mitwirkenden im kommenden Jahr geplant.

Hans NIessl und Alfons Haider © Tischler ×

Zum krönenden Finale der Geburtstagsfeier ließ Hausherr Peter Großmann eine brennende Schokolade-Nougat-Krokant-Torte mit exotischen Früchten samt zündendem Feuerwerk auffahren. Waterloo widmete dem Jubilar ein bewegendes „So a wunderschönes Leben“, bevor die Solisten der Bolschoi Don Kosaken ein kraftvolles „Happy Birthday, dear Manfred“ anstimmten – unterstützt von einem hundertstimmigen Gästechor –, dass man fast meinte, am Neusiedler See in Podersdorf würde ein Tsunami losbrechen.