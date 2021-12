Promis solidarisch mit Rafreider

Nach seiner „beeinträchtigten Moderation“ des „ZiB Flashs“ stellen sich jetzt viele hinter den Moderator.

Aufregung. 400.000 Menschen sahen Roman Rafreider am Dienstag kurz vor 22 Uhr bei seiner Moderation des ZiB Flashs, die er, so ein Insider zu ÖSTERREICH, nicht wie angenommen alkoholisiert, sondern unter dem Einfluss von Beruhigungsmitteln absolvierte. Spott und Häme in den Sozialen Netzwerken waren die Folge. Was zu diesem Zeitpunkt aber niemand wusste, war, wie es dazu kam. Kurz vor der Sendung erhielt Rafreider eine traurige Botschaft von seiner Mutter.

Sympathie. Inzwischen sind fast alle untergriffigen Meldungen verstummt und zahlreiche Prominente stellen sich hinter den Moderator. Verleger Christian Mucha spricht von einem Shitstorm gegen den ORF, falls dieser Rafreider kündigen sollte. Schauspieler Robert Palfrader fordert „Solidarität“, und auch Dancing Star Caroline Athanasiadis schließt sich an. Sogar eine Petition für seine Rückkehr zum ORF wurde erstellt. Viele User posteten auch den Slogan „Lieber ein besof­fener Rafreider als ein nüchterner Wegscheider“ …