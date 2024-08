RAF Camora: "Irgendwann geht die Magie eines Künstlers daran verloren"

Der Rapper meldet sich wieder einmal mit emotionalen Worten auf Instagram

Ursprünglich wollte RAF Camora ja erst am 8. August mit dem neuen Hit „Out Of The Dark“ - einer Überarbeitung des Falco-Klassikers aus dem Jahr 1998 - samt Gänsehaut-Sample unseres größten Popstars aller Zeiten - neu durchstarten, doch er legte schon früher los. Mit Anthrazit Forever" ließ er seine Fans jubeln. Jetzt meldet sich RAF erneut auf Instagram zu Wort.

RAF: "Nicht jeder meiner 1,8 Millionen Follower hat Bock mein Leben zu verfolgen"

In einer neuen Story schreibt er: "Die acht Monate Social-Media-Pause haben mir seht gut getan." Er habe sich in dieser Zeit dazu entschlossen, den Content auf den diversen Plattformen ausgewählter zu gestalten. "Nicht jeder meiner 1,8 Millionen Follower hat Bock ständig mein Leben zu verfolgen und täglich meine Autos zu sehen (und mein Gym)", schreibt er weiter. "Irgendwann geht die Magie eines Künstlers daran verloren. Und dem Künstler irgendwann daran die Seele."

RAF verweist auf WhatsApp

Wer dennoch Interesse an seinem Leben habe und vor allem Lust auf spontanen Content habe, der solle seiner WhatsApp-Gruppe beitreten. Wie das funktioniert erklärt RAF in der nächsten Story