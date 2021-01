Rapper RAF Camora zieht blank: Er zeigt sich oben ohne, mit Muskeln und vielen Tattoos.

Rapper RAF Camora gönnt sich derzeit eine Auszeit in Dubai.

Auszeit in Luxushotel für RAF

Entspannen auf der Hotelterrasse, Sport machen mit den Kumpels und rasante Spritztouren, das steht am Tagesplan. Damit liegt der Rapper im Trend, viele Promis haben sich für einen Urlaub in den Wüstenstaat abgesetzt.

Raf Camora oben ohne: Er zeigt sexy Sixpack

RAF residiert im "Five Palm Jumeirah", der ersten Adresse der Reichen und Schönen. Doch nicht nur Entspannung steht für RAF an. Er trainierta uch seine Muskeln. In einem Insta-PBeitrag zeigt er stolz seinen Oberkörper, die definierten Arme und seinen Bauch mit Sixpack. 89 Kilo soll er zirka wiegen, so ein Admin auf die Frage eines Fans. Vieles davon, wie es scheint, Muskelmasse... Stolz über die eigenen Leistung oder ist das gar ein Bewerbungsbild für eine Unterwäsche-Kampagne...