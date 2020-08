RAF Camora: Corona-Party in Wiener Club

Es sind Szenen, die wie gar nicht mehr gewöhnt sind. Auf einem Video vom Wochenende, das im Club Wien West Zone gedreht wurde, sehen wir feiernde Menschen.

Corona-Party in Wiener Club

Sie tanzen, springen, trinken, gröhlen zur Musik. Sie stehen dicht an dicht. Was früher, vor diesem schicksalhaften Jahr normal war, ist heute eine Corona-Party. Denn nach wie vor gilt: Abstand einhalten. Oder, wenn das nicht möglich ist: Einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Keine der beiden Vorsichtsmaßnahmen wurden am Wochenende getroffen. Die Masse feiert ohne Rücksicht auf Infektionszahlen.

Mitten unter der feiernden Crowd: Rapoper RAF Camora. Der hat in seinen Insta-Storys auch ein Video vom Ferin im Club gepostet. Und dass, obwohl sein letztes Bild-Posting durchaus nachdenklich auf die derzeitige Situation zu werten ist...