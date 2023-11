Der Baumeister hat strenge Regeln in seinem Einkaufstempel.

Traditionellerweise lädt der Hausherr der "Lugner City" Anfang November zahlreiche Faschingsgilden aus ganz Österreich in seine Shopping-Mall um den Geist des Faschings zu erwecken. Der Geschäftsmann ist schon Stunden vor der Veranstaltung da, um nach dem Rechten zu sehen.

Lugner: DAS ist nicht erlaubt

In voller Faschingsgilden-Montur, mit Narrenkappe und wehendem Cape. Als Faschingsprinz schwebt Mörtel durch sein Reich und weist Passanten zurecht, die unerlaubterweise mit dem Scooter durch die Gänge brausen: "Hallo, mit dem dürfen'S da nicht herinnen sein." Er tadelt eine Geschäftsführerin, dass sie ihre Wagerl nicht beim Notausgang parken soll, denn seinem aufmerksamen Auge entgeht nichts: "Das geht nicht, das ist verboten. Ich weiß, Sie sind sonst die beste Filialleiterin, aber ich mag Sie nicht, wenn Sie solche Sachen machen." Entspannung gibt's mit dem Lieblingseis und in der Boutique lässt er sich über BHs der Größe "G“ detailliert informieren.

Geburtstagsfest

Richard Lugner ist immer in Feierlaune. Im Oktober feierte Richard Lugner seinen 91. Geburtstag im wunderschönen Rahmen des Schloss Belvedere. Gekommen sind nicht nur Freund:innen, Promis und Wegbegleiter:innen sondern auch all seine " Tierchen “, Ex-Freundinnen sowie Ex-Frauen. Natürlich hat Mörtel alle Zügel in der Hand und sorgt mit etwas Hektik für den planmäßigen Ablauf. "Richard ist Richard. Es ist sein Universum", weiß Ex-Frau Christina "Mausi" Lugner. Alle wollen ihrem Baumeister gratulieren. Und der gibt sich wenig seniorenhaft, springt auf die Bühne und gibt das "Lugner-Lied" zum Besten.

Genervtes Ex - Mausi

"Mausi" ist happy und genervt: "Ein fulminantes Fest, obwohl er ist mir wirklich am Geist gegangen. Er hat sich permanent in die Moderationen eingemischt." Auch am größten Volksfest der Welt darf Mörtel nicht fehlen. Mausi, "Täubchen", Simona und Freundin Cynthia sind mit von der Partie. Bei der Anreise zum Münchner Oktoberfest gibt's Orientierungsprobleme und hitzige Diskussionen mit Mausi. "Da bringen Sie uns um mit den Selfies", möchte Mörtel eine andere Route nehmen. Mausi ist verblüfft: "Jössas Maria, sonst bist du so ein Selfie-Verfechter."

