Lugners Frauen regieren seine 'City'

Der Baumeister, der auch mit seinen Opernball-Aktionen und politischen Ambitionen unterhielt, wurde 91 Jahre alt. Rund um seine Hochzeit im Juni hat sich Richard Lugner auch Gedanken um die Zukunft gemacht, wie er damals im oe24.TV-Interview deutlich machte: „Simone und ich, wir passen privat wie professionell gut zusammen! Simone ist eine Powerfrau!“, so Lugner.

Verteilung. Weil das perfekt sei, werde er ihr auch, „wenn was mit ihm ist“, die Lugner City anvertrauen. „Simone wird, wenn ich nicht mehr bin, die Lugner City übernehmen“, meinte er schon vor der Hochzeit bezüglich seines Erbes.

Doch: Eigentlich war dafür immer Tochter Jacqueline vorgesehen. Sie soll sich, so Lugner, um die Kino City kümmern. Denn: „Jacky ist mit dem Kino so beschäftigt“. So würde für Simone die Leitung seines Einkaufszentrums gut passen – seit zwei Wochen hat sie auch ein Büro. Sohn Alexander soll sich weiterhin um die Immobilien-Sparte kümmern.

Unruhe. Doch hinter vorgehaltener Hand dürfte die Übernahme nicht so reibungslos von statten gehen. „Simone werden sicher Steine in den Weg gelegt werden“, meint ein Insider gegenüber oe24.

Die Aufgaben der ehemals stellvertretenden Filialleiterin eines Baumarkts werden sich nun schlagartig ändern. Zu Beginn war ihr Auftrag: „Geld eintreiben und TikTok-Videos machen“ von den über 200 Mietern in der Lugner-City.

Sie sollte an „Mörtels“ Agenden herangeführt werden, jetzt wird Simone wohl zwangsweise ins kalte Wasser springen müssen.