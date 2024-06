Lugners: Tauziehen um "Bienchens" Dienstvertrag

Eigentlich sollte der Dienstvertrag von Simone Lugner bereits seit einer Woche fertig sein - unterschrieben ist er allerdings noch immer nicht

Ab 1. August soll Simone Lugner eine tragende Rolle in der Lugner City bekommen. Bis dahin ist sie noch bei einem Baumarkt angestellt. Und obwohl ihr Dienstantritt in Mörtels Reich immer näher rückt, gibt es noch immer keinen Vertrag für "Bienchen", was ihren neuen Job angeht. "Richard hat mir gesagt, dass die dafür zuständige Dame noch mit den Kollektivlohnerhöhungen beschäftigt ist und keine Zeit für ihn hat", meinte Simone letzte Woche zu oe24.

Richard Lugner und Bienchen Simone © Tischler ×

Keine Einigung bei Gehalt

Bei Mausi Lugners Geburtstagsparty am Montag plauderte dann Mörtel selbst zum Thema. "Ich habe den Vertrag heute fertig gemacht. Beim Gehalt waren Simone und ich uns ohnehin schon einig", strahlt der Baumeister. Einzig - die Nachfrage bei Simone zeigte ein anderes Szenario. "Ich habe einen Entwurf gesehen und hier müssen noch einige Änderungen gemacht werden. So wie der Vertrag jetzt ist, passt er nicht", schmunzelt Bienchen. Und auch das Thema Gehalt scheint noch nicht vom Tisch zu sein. "Dass wir uns beim Gehalt einig sind, ist mir neu. Auch hier werden wird noch reden müssen", grinst die neue Frau Lugner verschmitzt.

Schwerer Start im neuen Job

Dass sich die Lugners einig werden ist keine Frage - ebenso, dass Simone keinen leichten Start in der Lugner City haben wird, wie Mörtel selbst zugibt. "Simone beginnt am 1. August zu arbeiten und am 5. August fliegen wir auf Hochzeitsreise nach Kreta. Das wird vielen meiner Mitarbeiter nicht sehr gefallen", seufzt der Baulöwe. Insider vermuten generell viel Gegenwind für Simone, die laut ihrem Mann einmal das Shopping Center übernehmen soll. Ab August weht in der Lugner City jedenfalls ein neuer, frischer Wind.