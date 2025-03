Nach Opernball: So sieht das fertige Lugner-Kunstwerk von Alec Monopoly aus

Am Tag vor dem Opernball präsentierte Lugner-Stargast Alex Monopoly seine Hommage an Richard Lugner. Fertiggestellt hat er sie aber erst nach dem Ball

17 Meter hoch ziert das Graffiti von Street-Art-Star Alec Monopoly die Fassade der Lugner City. Doch was die Medien und Öffentlichkeit am Tag vor dem Opernball zu sehen bekamen, war nicht die Endversion der Mörtel-Würdigung. Diese wurde erst am Freitag nach dem Opernball fertiggestellt - und sieht Mega aus!

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Gemeinsam mit Jacqueline Lugner präsentierte der Sprayer sein - unvollendetes Werk - den Medien, bevor er tags darauf als ihr Ehrengast in der Mörtel-Loge feierte. Und das so richtig!

© Getty ×

Anders als Richard Lugners Gäste, die fast die ganze Zeit hinter verschlossenen Türen in der Loge blieben, spazierte Monopoly durch die Oper und posierte für zahlreiche Selfies.

Alex Monopoly mit Andreas Bussek © Fuhrich ×

Er plauderte mit anderen Gästen und zeigte sich komplett ohne Star-Allüren - im Gegensatz zu manch anderen Gästen am Ball. Am Freitag - nach einer langen Nacht - war es dann soweit und Monopoly stellte seine Hommage an Richard Lugner fertig.

Alec Monopoly verziert Lugner City © zVg ×

Seitdem ist die Lugner City auch Pilgerstätte von Kunst-Fans, die sich vor dem Werk drängen und ein Foto machen wollen. Der Wert ist Graffitis dürfte auf Grund der Größe in die Hundertausende gehen - der ideelle Wert für Jacqueline Lugner ist aber unbezahlbar.

Von Wien aus ging es für Monopoly weiter nach Mailand, wo er bei der Fashion Week für Philipp Plein am Laufsteg war und danach als DJ für Top-Stimmung im Plein-Hotel sorgte.