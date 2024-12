Simone Lugner: "Mein Wunsch für Weihnachten"

Die Witwe von Richard Lugner hat genaue Vorstellungen.

Weihnachten. Es sind bescheidene Wünsche, die zu Herzen gehen und kein extravaganter Luxus, den sich Simone, die Witwe von Richard Lugner für das heurige Weihnachtsfest ersehnt. Ein Fest wie in den amerikanischen Filmen, mit allen lieben Verwandten und Freunden an einem Tisch, das wäre Simones innigster Wunsch. Aber im Talk mit oe24 verriet sie vergangene Woche, dass es ein solches Szenario bei ihr noch nicht gab: „Unsere Familien kommen alle nicht an einen Tisch zusammen“, erklärte sie und: „Stattdessen ist es jedes Jahr ein Marathon“.

Simones Mama hatte gute Idee

Vereint. Aber, die Hoffnung muss sie noch nicht aufgeben, denn ihre Mutter könnte dieses Jahr das Weihnachtsengerl für alle sein und die Familien vereinen. „Es kann sein, dass doch alle zum ersten Mal zusammenkommen. Meine Mama hatte die Idee, ein Weihnachtsessen bei mir in der Villa zu machen, da ich ja jetzt einen Tisch habe, der lang genug wäre, um alle unterzubringen.“

Eingeladen wären dann auch Simones Großmutter, ihre Schwester und ihr Onkel samt Anhang. Sollte der Wunsch sich erfüllen, werde sie eventuell doch einen Baum besorgen, so Simone.