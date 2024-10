Schock: Fan droht Jazz Gitti mit Enthauptung!

Die Entertainerin wird im Internet bedroht - Jazz Gitti wehrt sich via Facebook

Auf Instagram und Facebook sorgt sie mit ihren lustigen Videos für tägliche Unterhaltung. Mittlerweile verfolgen 19.000 Fans und mehr ihre Clips. Jazz Gitti (78) ist dafür bekannt, sich manchmal auch ein bisschen übertrieben zu inszenieren, aber Böses will sie dabei niemandem. Allerdings scheint eine ihrer Followerinnen das anders zu sehen, denn die drohte der sonnigen Gitti jetzt unter einem Beitrag in den Kommentaren.

"Enthauptung" für Jazz Gitti

"Tut mir leid, aber diese Person ist unmöglich. Da hilft nur noch Enthauptung", schreibt eine Dame hier. Jazz Gitti antwortet: "Es muss Ihnen nicht gefallen und in Wirklichkeit sind mir Hater total egal. Die paar überlebe ich schon, aber Ihr Kommentar wurde abgespeichert und ich werde am Montag die Klage einreichen! Sie tun mir richtig leid und ich möchte niemals so werden, wie Sie sind. Sie sind einfach ein ganz schlechter Mensch und das Karma wird es regeln."

Jazz Gitti: "Es gibt so viele Trotteln"

Im Gespräch mit oe24 zeigt Martha Butbul, wie Jazz Gitti mit richtigem Namen heißt, wieder Humor: "Mein Kopf ist noch dran." Von der Klage wolle sie auch absehen. "So viel Aufmerksamkeit schenke ich solchen Menschen nicht. Die sollen im eigenen Saft schmoren, da haben sie sowieso genug zu tun", sagt sie und verweist auf ihren Song "Es gibt so viele Trotteln auf der Welt".