Seiler mit Alkoholbeichte auf Instagram

Christopher Seiler verrät, dass er seit sieben Wochen keinen Schluck Alkohol getrunken hat, um sich wieder erinnern zu können, warum er damit überhaupt angefangen hat

Seit Wochen steht Austropop-Star Christopher Seiler um 5.30 Uhr auf, um eine Laufrunde zu drehen. Auf Instagram verrät er, dass er ebenso auf Alkohol verzichtet: "Ich habe vor sieben Wochen beschlossen, keinen Alkohol mehr zu trinken, weil ich nicht mehr wusste, warum ich trinke. In diesen sieben Wochen habe ich gelernt, so manche Menschen anders wahrzunehmen. Ich habe gelernt, ihnen zuzuhören, versucht sie zu verstehen. Was soll ich sagen. Seit sieben Wochen weiß ich, warum ich damals begonnen habe zu trinken. Aber sei es drum, der Wahrheit muss man manchmal ins Auges sehen, um die Lüge zu verstehen", schreibt der Sänger und Kabarettist zu einem Foto, das ihn mit alkoholfreiem Bier zeigt.

Fans beschweren sich über alkoholfreies Bier

Den Anhängern des Musikers gefällt gar nicht, was sie da sehen: "Alkoholfreies Bier zu trinken ist wie die eigene Schwester zu l*****...schmeckt richtig...ist aber falsch", schreibt einer. "Nüchtern betrachtet war die Welt betrunken besser", schreibt ein anderer. Einige sehen Seiler aber auch als Vorbild. Viele sind sich sicher, dass daraus gar ein neuer Song entstehen könnte.