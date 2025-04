Simone Lugner im "Gentlemen's Club" in besten Händen

Beim Get Together in der Magic World Vienna beim Riesenrad traf sich die Wiener Society zum Netzwerken.

Am Dienstag Abend trafen sich einmal mehr zahlreiche VIPs zur fünften Veranstaltung des „Austrian Gentlemen‘s Club“ - diesmal in die Magic World Vienna am Riesenradplatz. Seit der Eröffnung im Juni letzten Jahres begeistern dort monatlich wechselnde Magie-Varieté-Shows wie „The World’s Best Magic“, „Anca & Lucca“, „Magie für Kids“ oder „Magic 1 – The World Champions Birthday Show“ die Zuschauer – mittlerweile bereits über 35.000 begeisterte Gäste. Promis beim "Austrian Gentlemen's Club" 1/12

12/12 © Tischler Simone Lugner und Danilo Campisi © Tischler Herby Stanonik und Anna Strigl © Tischler Stefan Koubek mit Manuela Stöckl © Tischler Clemens Unterreiner und Eser Akbaba © Tischler Andreas Gergen und Christian Struppeck © Tischler Andy Lee Lang und Tricky Niki © Tischler Michael Schottenberg und Eva Glawischnig © Tischler Nikolaus Fortelni und Albert Fortell © Tischler Aaron Karl und Michael Steinocher © Tischler Nicole Wesner und Leonardo Cappadone © Tischler Kurt Mann und Peter Schaider © Tischler Anna und Luca Lucian Begeistert zeigte sich unter anderem: Opernsänger Clemens Unterreiner, Star-Astrologin Gerda Rogers, Dancing Star Simone Lugner kam mit ihrem perfekten Gentleman Danilo Campisi, Eva Glawischnig mit Dimitar Stefanin, Anna Strigl mit Herby Stanonik, Aaron Karl und Stefan Koubek mit Manuela Stöckl, die Schauspieler Albert Fortell und Michael Steinocher, VBW-Boss Christian Struppeck, Künstler Franz Josef Baur, die Zauberer Tricky Niki und Nikolaus Fortelni, die Unternehmer Kurt Mann und Peter Schaider, Anwalt Oliver Scherbaum und zahlreiche weitere Promis.