So feiert ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard

Die Moderatorin feierte den Geburtstag einer Designerin in Venedig und postete Fotos davon auf Instagram.

ZiB-Star Nadja Bernhard (46) war zur Geburtstagfeier von der Modedesignerin Sabine Kreuzspiegl in Venedig eingeladen und ließ ihre Instagram-Fans an der Party teilhaben. "Best bday-weekend in venice, grazie" (dt. "Bestes Geburtstags-Wochenende in Venedig, danke"), schreibt die ORF-Moderatorin zu den Partyfotos aus der Lagunenstadt.

Auf den Fotos ist die Moderatorin etwa in einem beigen Kleid auf einem Gruppenbild zu sehen. Außerdem postete sie eine Aufnahme von sich in schwarzer Jacke und einem Mini-Kleid im Auto sitzend und zeigt die Lokale, die die Geburtstagsgesellschaft besucht hat.

Bernhards Instagram-Follower sind jedenfalls begeistert von den Schnappschüssen aus Venedig. "Beneidenswert!", heißt es in einem Kommentar zu den Bildern. "Tolle Fotos", zeigt sich eine Userin begeistert. "Sooooooo hübsch!", kommentiert eine andere.