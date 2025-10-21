Society-Comeback für Mirna Jukic bei Lizz Görgl-Buchpräsentation

"Die Magie des Flows" wurde feierlich präsentiert.

„Mach es mit Herz“ – dieser Satz ihres Trainers veränderte alles für die elfjährige Lizz Görgl. Aus dem Mädchen, das bei der Aufnahmeprüfung für die Skihauptschule mit genügend bis nicht genügend im Skifahren abschnitt, wurde eine Doppelweltmeisterin, 2fache Olympiamedaillengewinnerin und österreichische Sportlerin des Jahres.

© Andreas Tischler

Vera Russwurm, Mirna Jukic, Ulrike Kriegler

© Andreas Tischler

Lilian Klebow, Valerie Huber

Persönliches Buch

Nun gibt Görgl ihre Formel für ein belastungsstarkes Mindset & das Abrufen persönlicher Bestleistungen weiter. Die Speakerin hat nun gemeinsam mit dem renommierten Mentalcoach Michael von Kunhardt ein Buch geschrieben: “Die Magie des Flows”. Ein wissenschaftlich fundiertes & sehr persönliches Plädoyer dafür, über sich selbst hinauszuwachsen - und für mehr Dankbarkeit & Mindfulness im Leben! Erschienen ist das Buch im Campus Verlag.

© Andreas Tischler

Martin Leutgeb, Thomas Kraml

Sie waren dabei

Das Buch wurde nun feierlich Präsentiert und viele österreichische Promis waren Anwesend. Die Schauspielerinnen Lilian Klebow und Valerie Huber, Moderatorin Vera Russwurm, Ex-Dancing Stars Profi Thomas Kraml, Kabarettistin Ulrike Kriegler oder Ex-Sportlerin Mirna Jukic, die nach längerem mal wieder auf einem Society-Event zu sehen war, feierten mit.