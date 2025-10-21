Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Lizz Görgl
© Andreas Tischler

Event

Society-Comeback für Mirna Jukic bei Lizz Görgl-Buchpräsentation

21.10.25, 18:10 | Aktualisiert: 21.10.25, 19:12
Teilen

"Die Magie des Flows" wurde feierlich präsentiert.

„Mach es mit Herz“ – dieser Satz ihres Trainers veränderte alles für die elfjährige Lizz Görgl. Aus dem Mädchen, das bei der Aufnahmeprüfung für die Skihauptschule mit genügend bis nicht genügend im Skifahren abschnitt, wurde eine Doppelweltmeisterin, 2fache Olympiamedaillengewinnerin und österreichische Sportlerin des Jahres.

 

Lizz Görgl
© Andreas Tischler
 

Vera Russwurm, Mirna Jukic, Ulrike Kriegler

Lizz Görgl
© Andreas Tischler

Lilian Klebow, Valerie Huber

Persönliches Buch

Nun gibt Görgl ihre Formel für ein belastungsstarkes Mindset & das Abrufen persönlicher Bestleistungen weiter. Die Speakerin hat nun gemeinsam mit dem renommierten Mentalcoach Michael von Kunhardt ein Buch geschrieben: “Die Magie des Flows”. Ein wissenschaftlich fundiertes & sehr persönliches Plädoyer dafür, über sich selbst hinauszuwachsen - und für mehr Dankbarkeit & Mindfulness im Leben! Erschienen ist das Buch im Campus Verlag.

Lizz Görgl
© Andreas Tischler
 

Martin Leutgeb, Thomas Kraml

Sie waren dabei

Das Buch wurde nun feierlich Präsentiert und viele österreichische Promis waren Anwesend. Die Schauspielerinnen Lilian Klebow und Valerie Huber, Moderatorin Vera Russwurm, Ex-Dancing Stars Profi Thomas Kraml, Kabarettistin Ulrike Kriegler oder Ex-Sportlerin Mirna Jukic, die nach längerem mal wieder auf einem Society-Event zu sehen war, feierten mit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden