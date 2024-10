Society trauert um Star-Friseurin Barbara Reichard

Barbara Reichard hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Die Koryphäe hinterlässt eine riesige Lücke.

Sie war der Liebling der Reichen und Schönen. Barbara Reichard (†62) hat mit ihren Frisuren ganze Miss-Wahlen bestimmt. Freitagabend schloss die Star-Friseurin für immer ihre Augen. Ihre Tochter Sue schrieb auf Instagram: "Schlaf gut, Mama" und postete dazu ein Schwarz-Weiß-Bild. Den Kampf gegen den Lungenkrebs führte die Unternehmerin bereits seit fünf Jahren, verlor ihn leider.

2019 ging Reichard mit ihrer Krankheit via Facebook an die Öffentlichkeit: „Ich habe Lungenkrebs.“ Der Tumor wurde entfernt und es folgte eine Chemotherapie. Erst am 5. Oktober postete die Friseurin noch von ihrer Haar-Transformation mit Tanja Duhovich. Die Ex-Miss ließ, wie alle anderen Austro-Models, nur Reichard an ihre Haare. Amina Dagi, Katharina Nahlik - sie alle zählten zu Reichards Kunden.





Reichards letzter Beitrag zeigt, dass sie für ihren Job gelebt hat. Haare waren ihre große Leidenschaft und bis zum Schluss hatte sie noch die Möglichkeit dieser nachzugehen. "Bin zutiefst schockiert. War eine unglaubliche liebevolle Frau", schreibt ihre Stammkundin Ekaterina Mucha auf Instagram.