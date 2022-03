Stones: Finale in Wien?

Am 22. oder 23. Juli wollen die Rolling Stones das ernst Happel Stadion rocken. Laut aktuelle Geheimplan wäre das der Tour-Abschluss.

ÖSTERREICH-Leser wissen es längst. Für 22. oder 23. Juli haben die Rolling Stones das Ernst Happel-Stadion gebucht. Das alleine wäre schon Sensation genug, doch nun könnte das Österreich-Konzert sogar das Letzte der Tour und somit das allerletzte überhaupt werden! Nach 60 Bandjahren und dem Tod von Charlie Watts steht das Ende der Stones im Raum.

Am 9. März wollen die Stones die Europa-Tournee, die wieder unter der Motto „No Filter“ über die Bühne gehen soll, und somit auch das Wien-Konzert ankündigen. Indes nimmt der geheime Tourplan immer konkretere Formen an. 7 von 14 Europa-Konzerten sind bereits fixiert. Der Auftakt ist am 1. Juni in Madrid geplant, Wien wird aktuell als Tour-Abschluss.



Vier Tage in Wien. Für ihren letzten Österreich-Trip haben Mick Jagger und Co. wieder vier Tage eingeplant. Nach der Show in Lyon (19. 7.) soll der Stones-Jet bereits am 20. Juli in Schwechat landen. Mit Polizei-Eskorte geht’s ins feudale Imperial Hotel. Hier haben die Stones seit 1998 immer übernachtet. Jagger plant in Wien auch wieder einen Sightseeing-Trip mit jeder Menge Instagram-Selfies. Dafür sind die bereits einige Hauben-Lokale für ihn reserviert. Keith Richards hingegen will sein Hotel-Zimmer nur für das Konzert verlassen.