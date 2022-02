Swarovskis Auftritt spaltet das Netz

Victoria Swarovski tanzte erneut bei 'Let's Dance', doch das erfreute nicht alle Fans

Es war der große Auftritt vor ihrem eigentlichen Job, als Let’s Dance-Moderatorin Victoria Swarovski Freitagabend die Show gemeinsam mit den Tanz-Profis am Parkett eröffnete. Im hochgeschlitzten Mini-Kleid zeigte Victoria, dass sie seit ihrem Show-Sieg 2016 nichts verlernt hat. Doch nicht allen gefiel die Tanz-Einlage.

Swarovski polarisiert

Sich so in Szene zu setzen, fanden viele Zuschauer eher unpassend. In den Netzwerken gab es dazu zahlreiche kritische Kommentare. „Warum muss Frau Swarovski tanzen, die haben doch Profitänzerinnen“, postete ein User auf Twitter. „Komisches Opening“, kam von anderer Seite.

Doch es gab auch viele positive Kommentare für das Kristall-Girlie. „Swarovski hat mich positiv überrascht. Die Tanz­einlagen waren super“, schwärmte ein User über ihre Performance. „Tanzen kann Vicky besser als Moderieren“, bemängelte ein anderer das Moderations-Talent von Swarovski.