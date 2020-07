Thiem: Mehr Zeit für Pisati

Erwischt. Seit Wochen ist es DAS Tuschelthema der heimischen Society: Was läuft zwischen Tennis-Ass Dominic Thiem (26) und Werbestar Chiara Pisati (24)? Nach vielen Gerüchten lieferte ÖSTEREREICH jetzt den ersten Fotobeweis: Die beiden Turteltauben beim romantischen Date im Wiener-Szene-Lokal Dots auf der Mariahilfer Straße. Gesellige Zweisamkeit bei der sich Thiem mit einer Kappe tarnte.

Pause. Seit Sonntag hat Thiem Kurz-Urlaub: Gut möglich, dass er sich seinen Triumph beim Tennis-Turnier in Berlin von Chiara versüßen lässt. Dazu spielt dem möglichen Herzbeben auch die Corona-Krise in die Karten: Für Thiem geht die ATP Tour frühestens am 22. 8. in New York weiter.