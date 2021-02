Marathon-Mann Gabalier: Workout am Wörthersee

Drei Wochen lang gönnte sich Andreas Gabalier eine Pause von sozialen Netzen.

Ausdauer. Drei Wochen Handy-Abstinenz hat sich Andreas Gabalier selbst verordnet. Am Freitagnachmittag meldete sich der Volks-Rock’n’Roller bei seinen Fans zurück. Und das ganz sportlich. Der Sänger joggte am Wörthersee entlang und scherzt ­dabei im Facebook-Video, dass er vor drei Wochen in der Ramsau am Dachstein gestartet sei und jetzt am Wörthersee angekommen ist.

Auch wenn es nur ein Scherz war, Gabalier wirkt auf jeden Fall frisch und in Top-Form.