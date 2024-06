Tiroler entdeckt Kennedy-Uhr auf Flohmarkt – jetzt will sie Arnie

Der Tiroler Juwelier Heinrich Hüttner aus Wörgl/Tirol entdeckte die Uhr von John F. Kennedy († 46) bei einem Flohmarkt in Scheffau am Wilden Kaiser. Nun versteigert er sie und es gibt bereits einen prominenten Interessenten.

Eine Bulova-Uhr des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy († 46) wird im Auktionshaus Christie´s in New York versteigert. Es ist eine verrückte Geschichte, wie sie überhaupt dorthin gelangte, denn entdeckt hat sie ein Tiroler Juwelier auf einem Flohmarkt – jetzt geht sie vielleicht für eine Millionensumme über den Tisch. Und es gibt einen prominenten Interessenten.

"Beweisbild gefunden"

Zunächst beginnt die Geschichte mit dem Kauf der Uhr: Ein Berliner auf Urlaubsreise entdeckte die Uhr, die 1998 in einem Pfandleihhaus in der Brighton Avenue nahe Boston, wieder auftauchte. John F. Kennedy bekam das Bulova-Schmuckstück am 25. Dezember 1942 von seiner Familie zu Weihnachten geschenkt. Auf der Rückseite sind seine Initialen und das Datum eingraviert.

Im Alter von 25 Jahren verzockte der spätere US-Präsident sie während seiner Zeit in der Marineoffizierschule an der Northwestern University in Chicago bei einem Kartenspiel. Seither verlor sich die Spur der Uhr, bis sie eben 1998 wieder auftauchte.

Tiroler Juwelier findet Uhr auf Flohmarkt

Da der Berliner, der die Kennedy-Uhr gekauft hatte, die Echtheit nicht belegen konnte, scheiterten seine Verkaufsversuche auf Flohmärkten in Deutschland. Dann lernte er 2007 den Tiroler Juwelier Heinrich Hüttner (55) auf dem Kaiser-Markt in Scheffau am Wilden Kaiser (Tirol) kennen, wie "Bild" berichtet. Hüttner sagt gegenüber der Zeitung, dass der Berliner Uhrenbesitzer zunächst 15.000 und dann 10.000 Euro dafür haben wollte. Der Juwelier glaubte an die Echtheit und kaufte sie 2019 für einen mittleren vierstelligen Betrag.

Auch Hüttner fehlte zunächst der Echtheitsbeleg. 2023 sichtet er im Archiv der Uni in Chicago 4.800 Fotos und findet den Beweis, dass JFK die Uhr am linken Handgelenk trug.

Schwarzenegger will Kennedy-Uhr ersteigern

Jetzt versteigert der Tiroler Juwelier die Kennedy-Uhr. Das Sammler stück wird am 24. Juni im Auktionshaus Christie´s in New York versteigert. Der Startpreis liegt bei umgerechnet 670.000 Euro. Hollywood-Superstar Arnold Schwarzenegger (76) – er war von 1986 bis 2011 mit JFK-Nichte Maria Shriver (68) verheiratet – hat bereits Interesse gezeigt. Laut Hüttner wird der Erlös auf bis zu zwei Millionen Euro geschätzt.

Der Juwelier will von dem Erlös eine fünfstellige Summe an "Ein Herz für Kinder" in der Region Kitzbühel/Kufstein spenden.