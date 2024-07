Toni Faber: DAS ist die Frau an seiner Seite

Der Dompfarrer und Anlageberaterin Natalie Nemec werden häufig gemeinsam abgelichtet

Schon im Februar sorgte Toni Faber beim Wiener Opernball mit neuer Begleitung für Gesprächsstoff. Mittlerweile etablierte sich Natalie Nemec als Dauergefährtin des Dompfarrers. Ob beim Empfang bei Birgit Sarata, bei einer Gleichenfeier oder bei den Seefestspielen in Mörbisch - die fesche Blondine weilt stets an Fabers Seite. Doch, wer ist die Frau, die dem Popstar der heimischen Kirche Gesellschaft leistet? Laut LinkedIn ist Nemec Anlageberaterin bei der HYPO Niederösterreich.

Starkes Duo auf den roten Teppichen des Landes

Nemec ist für die Akquisition und Beratung von Kommerzkunden mit Fokus auf das Passivgeschäft zuständig. oe24 hat beim Dompfarrer nachgefragt, in welcher Beziehung er zu Nemec steht: "Sie ist als Begleitung an meiner Seite“, erklärt er. Wer kann es ihm verübeln. Zu zweit machen die Society-Events eben auch doppelt so viel Spaß.