Toni Faber segnet den "DAHEIM BETREUT AWARD"

Personenbetreuer wurden für ihren großartigen Einsatz gewürdigt und ausgezeichnet - mit prominenter Unterstützung

Dieser Tage lud der Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung der Wirtschaftskammer Österreich unter dem Vorsitz von Fachverbandsobmann Andreas Herz bereits zum zweiten Mal zur feierlichen Verleihung des "DAHEIM BETREUT AWARD" ins Wiener Palais Ferstel ein, um jene zu würdigen, die eine große und unverzichtbare Stütze für unsere Gesellschaft darstellen: die Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer Österreichs.

Begeisterung bei Faber

Toni Faber, Dompfarrer zu St. Stephan, hielt die Laudatio und fand lobende, wertschätzende und dankende Worte für die Personenbetreuern - aber ebenso richtete der Dompfarrer klare Worte an die verantwortlichen Entscheidungsträgern in der heimischen Politik "die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Handelns und des Bekenntnisses zu einer funktionierenden Pflegepolitik in Österreich nicht zu verabsäumen, um auch in Hinkunft die Personenbetreuung in vollem Umfang zu gewährleisten."

Fachverbandsobmann Andreas Herz, Simona Chirițoiu, Renáta Leskovjanská, Fachgruppenobmann Wien Harald Janisch

Unter den Gästen befanden sich neben Dompfarrer Toni Faber unter anderem auch die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, Ingrid Korosec, die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, Martha Schultz und der Fachverbandsobmann Andreas Herz.