"Wall of Fame" und prominente Segnung am "Brotway"

Liebe zum Handwerk wird im "Brotway" im Wiener Breadquarter von DerMann seit 20 Jahren erlebbar gemacht. Zum runden Jubiläum lud die Wiener Traditionsbäckerei nun zahlreiche Gäste und prominente Wegbegleiter ein.

Bereits 2005 wurde der "Brotway" als interaktiver Schauraum im Breadquarter in Liesing eröffnet und bietet seither einzigartige Einblicke in die Welt des Brotbackens – von den Zutaten bis zum fertigen Laib. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums lud das Familienunternehmen, welches bereits in 4. und 5. Generation geführt wird und seit mehr als 160 Jahren nicht aus Wien wegzudenken ist, nun prominente Wegbegleiter, Freunde und Familie ein, um den Brotway gebührend zu feiern.

Kurt Mann, Birgit Sarata und Toni Faber. © Mira Long / Bluemonkeys

"Der Brotway steht für die Leidenschaft und Liebe zum Handwerk, die wir mit unseren Kundinnen und Kunden teilen wollen. Zu sehen, wie sich dieses Projekt in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, erfüllt uns mit großem Stolz und zeigt wie Tradition und Innovation bei uns Hand in Hand gehen", betonten Kurt und Michael Mann im Rahmen der Feierlichkeiten.

Manfred Ainedter, Kurt Mann, Adi Hirschal, Otto Retzer, und Michael Mann. © Mira Long / Bluemonkeys

Anlässlich des Jubiläums wurde der Brotway um eine weitere Attraktion ergänzt, die "Wall of Fame", wo bekannte Persönlichkeiten, unter anderem Michael Ludwig, Johanna Mikl-Leitner, Toni Faber und viele mehr ihre persönlichen Erinnerungen an die Bäckerei DerMann teilen. Toni Faber bei der dazugehörigen Segnung: "Für mich ist DerMann ein Stück gelebter Wiener Kultur, ein Ort, an dem man Wärme, Liebe zum Handwerk und Menschlichkeit spürt."