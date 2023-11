"Wednesday"-Star aus Hollywood feiert geheim in Wien

Vor seinem großen Auftritt auf der Wiener Comic Con feierte Hunter Doohan in der kultigen Mango-Bar.

Fans kennen ihn als Tyler Galpin aus der Netflix Kult-Serie "Wednesday" oder als Adam Desiato in der Justiz-Dramaserie "Your Honor". Am Wochenende war Hollywood-Schauspieler Hunter Doohan zu Gast auf der Wiener Comic Con. Angereist ist er bereits tags zuvor und gönnte sich eine Partynacht in Wien.

Gay-Hotspot Mango Bar

© Mango Bar Candy Licious und Hunter Doohan (r.) ×

Freitagabend staunten die Gäste der Wiener Mango Bar nicht schlecht, als just bei der Quiz-Nacht von Drag-Queen Candy Licious Doohan hereinschneite und sich unter das Publikum mischte. Auch beim Quiz machte der smarte Schauspieler mit und siegte natürlich in der Kategorie "Queer Film". Für das Gewinner-Foto posierte er mit der Drag-Queen noch für ein Foto. "Er war total unkompliziert und sehr nett", freute sich Mango-Bar-Chef David Karner über den prominenten Besuch.

Doohan ist seit 2022 mit seinem Ehemann Fielder Jewett verheiratet und setzt sich für die Rechte der LGBTQ+-Community ein.