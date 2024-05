Die Kristall-Erbin entzückte in einem hellen Kleid - und viele fragen sich nun ob das ein Zeichen ist...

Die Kleiderwahl von Moderatorin Victoria Swarovski für ihre Auftritte bei " Let's Dance " ist jede Woche ein großes Thema im Netz.

Kleiderwahl sorgt für Diskussionen

Mal sei Vici zu wenig bekleidet, mal zu sexy mal scheint sie zu dünn ... unter ihrem Insta-Profil geht es ordentlich rund. Nun ein neuer Aufreger. Das Kleid, dass sie letzten Freitag anhatte erinnert an ein Brautkleid! Übt Vici hier schon mal für eine bevorstehende Hochzeit mit ihrem Mark Mateschitz? Das Traumkleid in Creme mit glitzernden Fransen wirkt festlich und elegant zugleich. Eine ideale Wahl für eine Hochzeitsfeier am Abend.

Hochzeitsglocken für Vici und Mark?

Getuschelt wird über eine mögliche Hochzeit schon länger. Vici, die bereits einmal verheiratet war und seit einigen Monaten geschieden ist, hat in früheren Interviews bereits mehrfach erwähnt, eines Tages eine eigenen Familie gründen zu wollen. Und ihr Mark? Der soll auch ein absoluter Familienmensch sein!