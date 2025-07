Ozzy Osbourne über Exzesse und Trump

Eine Aussage von Ozzy Osbourne aus dem Jahr 1972: "Ich glaube, ich werde verrückt. Na und? So lange mir das Spaß macht."

Autor Harry Shaw hat für sein 2003 erschienenes Buch "Ozzy Osbourne - Talking" Sprüche des "Madman of Rock and Roll" zusammengetragen, weitere Zitate stammen aus der Doku "Die neun Leben des Ozzy Osbourne" und aus einem Interview mit der "Welt am Sonntag":

Über seinen schlimmsten Job:

"Einer der schlimmsten Jobs war es, Autohupen in einem schalldichten Raum zu testen. Wir waren zu zehnt und haben jeder etwa 1.500 Hupen pro Tag gehabt und der Lärm war echt unglaublich. In der Schlachterei zu arbeiten und Kühe und Schafe zu töten, war da viel besser."

Über Rummel rund um Bandnamen Black Sabbath:

"Es war nicht so, dass wir an einem Lagerfeuer gesessen und Jungfrauen auf dem Scheiterhaufen verbrannt hätten..."

Über die Reaktion des Vaters auf das Debütalbum:

"Wir haben die Platte auf den alten Plattenspieler gelegt und ich weiß noch, wie er meine Mutter ganz verwirrt ansah, sich dann zu mir drehte und sagte: 'Bub, bist du sicher, dass du nur Bier trinkst?'"

Über seine Eskapaden:

"Alle geben dem Rock and Roll die Schuld für ihre Probleme. Aber ich will dir die Wahrheit sagen. Es ist eine tolle Art, Geld zu verdienen. Aber wenn du so blöd bist, haufenweise Drogen zu nehmen und Alkohol zu trinken, wirst du sterben. Ich habe alles ausprobiert und bin nicht stolz drauf."

"Heute trinke ich nur noch Mineralwasser, damals habe ich zwei Kisten Dom Perignon, eine Kiste Hennessey und Bier getrunken, Drogen genommen, alles."

Über seine Klassiker:

"Ich werde 'Paranoid' und 'Children Of The Grave' , 'Iron Man' und all das spielen, bis ich sterbe..."

Über sein Innenleben:

"Die meisten Komiker, die ich kenne, sind abseits der Bühne sehr unglückliche Menschen. Und das gilt auch für mich."

Über Donald Trump:

"Donald Trump jagt mir echt Angst ein (...) Für mich ist Trump der nächste Hitler. Er ist verdammt nochmal verrückt."