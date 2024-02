Pop-Titan Bohlen: "Carina und ich werden heiraten"

Für die Hochzeit gibt es sogar schon ein festes Datum, verrät Pop-Titan Dieter Bohlen (69) im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Pop-Titan Dieter Bohlen plant eine geheime Hochzeit mit seiner Freundin Carina Walz (39). Die beiden sind seit 18 Jahren ein Paar – bisher noch ohne Trauschein. Das soll sich bald ändern. "Carina und ich werden heiraten. Es gibt ein festes Datum – seit dem ersten Tag unserer Beziehung. Ich nannte ihr damals ein bestimmtes Jahr und meinte, wenn wir dann noch zusammen sind, vertraue ich dir und heirate dich. Die Einladungen sind noch nicht gedruckt, aber dieses Datum kommt bald…", kündigt Bohlen im gemeinsamen "Bild"-Interview mit seiner Freundin an.

Carina antwortet darauf: "Du musst mir aber noch mal einen richtigen Antrag machen, damit ich dich heirate." (lacht). Dieter erklärt, dass er ein gebranntes Kind sei, was das Heiraten betreffe (Anm. zwei Ehen von Bohlen - mit Erika Sauerland und Verona Pooth - scheiterten). Er möchte auf keinen Fall noch eine Ehe in den Sand setzen, so der Pop-Titan. "Es wäre dann die dritte Ehe, und die muss bis zum Lebensende halten", sagt der 69-Jährige und fügt hinzu: "Bei Carina bin ich mir da absolut sicher. Für mich würde die Welt zusammenbrechen, wenn wir nicht mehr zusammen wären. Da bin ich ganz ehrlich. Mit uns das ist einfach schön."