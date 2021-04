× Neuer Name für Lugner-City?

Das erste Date von Richard Lugner dürfte nicht ganz nach Plan verlaufen sein.

Show. Es war das erste von 13 Dates, die noc ­folgen sollen, für Richard Lugner. Auf der Suche nach der großen Liebe war Barbara seine erste Station. Ein Besuch in der Mörtel-Villa stand dabei am Programm. Statt mit amourösen Absichten stand sein Date aber mit Kamerateam vor der Türe.

© all ×

Barbara ist keine Unbekannte, sondern Performance-Künstlerin mit dem Pseudonym „Barbara Ungepflegt“. Der Name war es auch, mit dem Lugner ein Problem hatte, denn die Dame hatte doch glatt die Idee, seine geliebte Lugner City in „Ungepflegt-City“ umzutaufen. Das kam bei Mörtel gar nicht gut an ...