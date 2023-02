Rihannas Super-Bowl-Rätsel

Heute rockt Rihanna den Super Bowl. Mit „unmöglicher“ Geheim-Show.

Auftritt. Baby (ihr Sohn ist 9 Monate, Name noch unbekannt), Liebes-Hochschaubahn mit Rapper A$AP Rocky, Filme (u. a. Oceans 8) und das Mode-Imperium Savage X Fenty das ihr Vermögen auf 1,4 Milliarden Dollar hochschraubte – aber seit sechs Jahren keine Konzerte! Das will Pop-Queen Rihanna (34) am Sonntag ändern. Mit einer Mega-Show beim Super Bowl in Glendale, Arizona.

Unmöglich. Dafür schritt sie jetzt vor die Presse. Im heißen Schlangen-Print Kleid von Alaia und dazugehörigen Gianvito Rossi Heels. „Es ist fast unmöglich, diese Show durchzuziehen. Ich habe nur 8 ­Minuten für den Umbau vom Football für meine Bühne“. 400 Helfer sind dafür nötig. 13 Minuten steht sie auf der Bühne. „Neuer Song, andere Sounds, andere Gitarre. Da kommt ­einiges zusammen. Ich habe dafür 39 ver­schiedene Setlist geprobt.“

Rätsel. Die Songs sind noch geheim: US-Buchmacher Betano nimmt jedoch für Run this Town als Opener bereits keine Wetten mehr an. Groß ist auch das Rätsel um ihre Stargäste. Da werden auch Rapper Jay-Z, DJ Calvin Harris und Drake gemunkelt.