Robbie Williams startet neues Projekt

Pop-Superstar Robbie Williams hat wieder ein neues Projekt für sich entdeckt. Diesmal schlägt der Brite ganz neue Wege ein.

Während "Take That" ohne Fan-Liebling Robbie Williams wieder auf Tour geht, hat der 50-Jährige ganz andere Pläne. Via Instagram verkündete er stolz sein neuestes Projekt. Der "Rock DJ"-Sänger geht es diesmal ganz entspannt an.

In der Boyband wurde der Superstar aus Stoke berühmt, als Solo-Künstler verzückte er vor allem weibliche Fans mit seinen Hits wie Angels oder Feel. Mittlerweile ist er Vater von vier Kindern, mit denen es im Alltag zu Hause wohl auch mal lauter werden kann. Bereits mit seinem Swing-Album "Swing When You're Winning" zeigte er, dass er auch mit Projekten abseits der klassischen Pop-Kultur Erfolg haben kann.

Robbie sticht in See

Sein neuester Coup hat allerdings nichts mit Musik und Entertainment zu tun. Der Sänger fungiert nun als "Entspannungsbotschafter" der "InTUItion-Kreuzfahrtschiffe. Am Montag fand die offizielle Präsentation der mehrjährigen Werbepartnerschaft mit dem Tourismus-Giganten statt.

Das "Mein Schiff Relax" wird 2025 erstmals in See stechen. "Ich bin ständig unterwegs, springe von einem Hotel ins nächste. Was gibt es also Besseres, als bei einer Kreuzfahrt die Welt zu erkunden und sein Wohlfühl-Hotel immer dabei zu haben? Mein Leben ist turbulent, und ich habe gelernt, wie wichtig Rückzugsorte sind, um zu entspannen", schrieb Williams.