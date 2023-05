2,5 Milliarden sahen Charles´ Krönung

Weltweit sahen Menschen gebannt zu, als Charles mit 74 Jahren die Krone erhielt.

London. 2,5 Milliarden Menschen haben die Krönung des britischen Königs Charles III. am Samstag im TV gesehen, haben mitgestreamt und mitgefeiert. Allein in Österreich sahen mehr als 2 Millionen Menschen zu, davon viele hunderttausend auf oe24.TV. In Deutschland waren es 5 Millionen vor dem TV, im Vereinigten Königreich 20 Millionen.

Mehr Zuseher als Harry und Meghan, weniger als die Queen. Im Vereinigten Königreich gilt die Zuseherzahl „auf der Insel“ (also in Großbritannien selbst) als Gradmesser für die Popularität eines Mitglieds der royalen Familie. Bei der Krönung von Queen Elizabeth II. sahen 1953 27 Millionen auf dem TV zu. Ihre Beerdigung im vergangenen Jahr sahen sogar 29 Millionen. Nur das Begräbnis von Prinzessin Diana konnte 1997 noch mehr Menschen erreichen: 32 Millionen in Großbritannien. Hingegen wurde die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle 2018 nur von 18 Millionen TV-Zusehern verfolgt.

Krönungszeremonie als Traum in Rot und Gold

Krönungsfeier. Die Zuseher erlebten beim Weg des Königs vom Buckingham-Palast zur Krönung in der Westminster Abbey am Samstag den vollen Glanz des Empires.

Die goldene Kutsche, in der Charles und Camilla saßen, gezogen von sechs Pferden. Die rot gekleideten Soldaten, die in Reih und Glied marschierten. Die berittene Truppe. Immer wieder ertönte die Nationalhymne „God save the King“. Zehntausende jubelten am Wegesrand. Schließlich kam das Königspaar bei der Westminster Abbey an.

In der Kirche verfolgten 2.000 Gäste, darunter Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen, das „tausend Jahre alte Ritual“. VdB trug einen Cut und saß mit Gattin Doris Schmidauer vor Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und neben Brasiliens Präsidenten Lula.

König im Unterhemd. Am Höhepunkt der Zeremonie wurde Charles mit heiligem Öl gesalbt – hinter einem Baldachin vor den Kameras geschützt stand er dabei nur im Unterhemd vor dem Priester.

Krone für Charles und Camilla. Für alle sichtbar dann der Moment, als dem 74-jährigen Charles die Krone aufgesetzt wurde. Nach Charles wurde auch dessen Liebe Camilla gekrönt. Per Kutsche zurück zum Buckingham-Palast. Dann winken. Die Briten jubeln.

20.000 beim Konzert auf Windsor Castle

Superstars. Die 112 Millionen Euro teuren Feierlichkeiten gingen am Sonntag weiter – mit Festen im ganzen Land. Und alles fieberten schon dem Abend entgegen, wo eine ganze Reihe Superstars auf Windsor Castle auftreten sollte – Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli und die frühere Hit-Band Take That. Auch Tom Cruise wurde erwartet (nach Redaktionsschluss). Bei der Mega-Show in Windsor Castle waren 20.000 Feiernde vor Ort.