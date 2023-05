Rührender Moment bei Krönung: William gibt Papa Charles einen Kuss

Während der Krönungszeremonie für Charles III. kam es in der Westminster Abbey zu einem bewegenden Moment mit seinem Sohn und Thronfolger Prinz William.

70 Jahre musste Charles auf seine Krönung warten – so lange ist es nämlich her, dass mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. zuletzt ein britischer Monarch den Thron bestiegen hat. Charles' erstgeborener Sohn Prinz William wird wohl nicht so lange warten müssen: Der 40-Jährige ist der nächste in der Thronfolge.

Somit war William auch in die Krönung seines Vaters unmittelbar eingebunden. Erst legte der Bischof von Durham die royale Stola über Charles' Schultern, dann half William dabei, Charles die royalen Robe anzuziehen.

Inniger Vater-Sohn-Moment

Kurz darauf wurden Millionen Zuseher Zeugen einer besonders rührenden Szene zwischen Vater und Sohn: William kniete vor Charles nieder und gab ihm einen sanften Kuss auf die Wange. Der König blinzelte dabei ein paar Mal und wirkte ergriffen.

Ganz anders lief die Krönung für Williams Bruder und Charles' zweiten Sohn Harry: Der ausgestoßene Prinz (38) spielte während der Zeremonie keine Rolle und wurde in die dritte Reihe degradiert. Kurz nach der Krönung reiste er auch schon wieder in die USA ab.