Charles (5): Mini-Royal ist jetzt der jüngste Thronfolger der Welt

Der Mini-Royal ist der älteste Sohn des neuen Staatsoberhaupts von Luxemburg. Mama Stéphanie und Papa Guillaume sind jetzt an der Macht.

Große Show in Luxemburg: 677.717 Einwohner haben seit Freitagmorgen ein neues Staatsoberhaupt - denn Froßherzog Henri I. übergab nach 25 Jahren an seinen Sohn Guillaume und dessen Gattin Stéphanie. Zu diesem Anlass reisten internationale Königshäuser und weitere Staatsoberhäupter wie Königin Máxima und König Willem-Alexander aus den Niederlanden an. Das Paar hatte auch Kronprinzessin Amalia (21) im Schlepptau - diese stahl in einem roten Ensemble allen die Show.

Guillaume ist nun offiziell Großherzog. Mit der feierlichen Zeremonie am 3. Oktober 2025 beginnt für Luxemburg eine neue Ära. Das Staatsoberhaupt nimmt vor allem repräsentative Aufgaben wahr und hat das Recht, Gesetze zu verkünden – ein Amt, das in der Rangordnung des Adels zwischen König und Herzog steht.





Henri hatte seinen Rücktritt bereits in seiner Weihnachtsansprache 2024 angekündigt. Damals sagte er, der Zeitpunkt sei gekommen, um sich zurückzuziehen – ein natürlicher Prozess seiner Generation. Mit seiner Abdankung räumte er seinem ältesten Sohn den Platz an der Spitze des Landes.

Vielseitige Interessen

Guillaume ist nicht nur politisch interessiert, sondern auch sportlich aktiv. Er fährt leidenschaftlich Ski, spielt Tennis, liebt Wassersport und klassische Musik. Zudem greift er selbst gerne zur Gitarre. Nach seinem französischen Schulabschluss studierte er Politik und Geschichte in England und Frankreich. Zuvor hatte er an der traditionsreichen Militärakademie in Sandhurst eine Offiziersausbildung absolviert. Guillaume ist der älteste von fünf Kindern und wuchs mit drei Brüdern und einer Schwester auf.

An seiner Seite: Stéphanie

Seit 2012 ist Guillaume mit Stéphanie de Lannoy verheiratet, die aus einer belgischen Adelsfamilie stammt. Die studierte Germanistin hat sowohl in Belgien als auch an der Humboldt-Universität in Berlin gelernt. Ihr besonderes Engagement gilt der ökologischen Landwirtschaft, daneben spielt sie Geige und Klavier. Die Beziehung hielt das Paar zwei Jahre lang geheim, bevor es 2012 offiziell vor den Altar trat.

Guillaume und Stéphanie sind Eltern von zwei Kindern: Charles und François. Charles, der Erstgeborene, ist mit fünf Jahren nun der jüngste Thronfolger weltweit.

Der kleine Prinz und die lauten Kanonen

Bei der feierlichen Zeremonie machte jedoch vor allem Charles auf sich aufmerksam. Die traditionellen Salutschüsse zu Ehren des scheidenden Großherzogs Henri waren dem Fünfjährigen schlicht zu laut – auf dem roten Teppich wie auch später auf dem Balkon hielt er sich kurzerhand die Ohren zu. Ein kindlich-ungezwungener Moment, der die ansonsten streng durchgetaktete Staatsfeier auflockerte.