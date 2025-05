Dänische Königin Margrethe ins Krankenhaus eingeliefert

Die dänische Königin Margrethe II., die vergangenes Jahr abgedankt hatte, ist wegen einer Erkältung ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Es handle sich um eine "Vorsichtsmaßnahme", teilte das dänische Königshaus am Donnerstag mit. Die 85-Jährige wurde demnach "zur Beobachtung" ins Rigshospitalet eingeliefert, das größte Krankenhaus in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

Margrethe, die am 16. April ihren 85. Geburtstag gefeiert hatte, war am vergangenen Sonntag zuletzt in der Öffentlichkeit aufgetreten. Sie nahm an einem Gottesdienst zum 80. Jahrestag der Befreiung Dänemarks von der Besatzung durch Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg teil.

Immer wieder Gesundheits-Probleme

Die beliebte Monarchin hatte im vergangenen Jahr nach genau 52 Jahren auf dem dänischen Thron abgedankt. Am 14. Jänner 2024 übergab Margrethe II. den Thron an ihren ältesten Sohn, der nun König Frederik X. ist. Ihren Titel als Königin hat sie auch nach ihrer Abdankung behalten. Margrethe II. hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

2024 kam der Sturz

Im Herbst 2024 lag sie nach einem Sturz mehrere Tage im Krankenhaus. Auch ihre Abdankung hatte sie nach einer schweren Rückenoperation mit ihrer angeschlagenen Gesundheit begründet.