Die "alte" Kate ist zurück: Strahlend bei Ausflug mit Kindern

Bei diesem Auftritt wirkte Kate wieder gelöst und fit.

Die Prinzessin von Wales, Kate, hat sich einmal mehr ihrer Leidenschaft gewidmet: Sie ist eine Verfechterin der frühkindlichen Entwicklung und steckt ihr Herzblut in unterstützende Projekte.

Begleitet Kinder zu Ausflug

Kate ist dafür bekannt, dass sie den Schulweg mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis absolviert, doch am Dienstag, 4.2., begleitete sie eine Gruppe kleiner Schulkinder in einem Schulbus zu einem Ausflug in die National Portrait Gallery.

Die künftige Königin bestieg den Minibus mit vier- und fünfjährigen Schülern der All Souls CE Primary School in London, Fitzrovia, und machte sich mit ihnen auf den kurzen Weg zum Trafalgar Square, um dort einen interaktiven Parcours in der Galerie zu eröffnen, auf dem sie Hand in Hand mit den Kindern spazieren ging.

Wie früher

Kate wirkte bei dieser Unternehmung gesund, fit und glücklich - so wie früher!