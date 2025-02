Nicht Prinz William - ER hat Kates neues Foto gemacht - und DAS steckt dahinter

Die Prinzessin ließ sich im Wald ablichten - ein Fotograf kam dabei nicht in Frage, dafür war ihr die Situation zu intim.

Zum Weltkrebstag postete Prinzessin Kate ein neues, für sie sehr privates Bild von sich. In dem Foto verstecken sich gleich mehrere starke Botschaften, und man fragt sich, wer der Fotograf des Meisterwerks gewesen sein könnte. Kate selbst ist ja für ihre schönen Schnappschüsse bekannt. Ihr Talent scheint sie offensichtlich auch an die nächste Generation weitergegeben zu haben, denn auf Instagram gibt sie als Fotocredit ihren Sohn Louis an.

Weitere Geheimnisse hinter dem Bild

Catherine lässt ihren Emotionen freien Lauf. Vor einem Jahr bekam sie ihre Krebsdiagnose und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Am 22. März 2024 sprach sie über die schockierenden Neuigkeiten. Heute hat sie den Krebs besiegt, muss aber selbstverständlich in regelmäßigen Abständen zu den Kontrollen. „Eine Krebserkrankung ist für alle Beteiligten komplex, beängstigend und unvorhersehbar. Man erhält eine neue Perspektive auf alles“, sagt sie.





Bedeutung

Mit einem Lächeln umarmt Kate Foto bildlich die ganze Welt. Sie zeigt Stärke und, dass sie über der Krankheit steht. Sie will ihren Mitreisenden damit Mut und Hoffnung machen. Den Wald wählt die Prinzessin immer wieder, da er eine heilende Wirkung hat und für sie ein Kraftort ist. Laut "Bild" habe der Palast Kate vorgeschlagen, einen professionellen Fotografen zu engagieren, doch sie lehnte ab. "Das war ihr zu intim und persönlich. Deshalb bat sie ihren kleinen Sohn, das Foto zu machen", verrät ein Mitarbeiter.

Emotionale Botschaft

Auch einen Spruch fügt sie dem Foto hinzu: "Vergiss nicht all das zu pflegen, was über die Krankheit hinausgeht." Diese emotionale Botschaft zeichnet sie mit einem "C", um zu zeigen, dass sie aus ihrer ganz privaten Feder stammt.