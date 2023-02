Die zweifache Mutter Sasha Walpole soll Prinz Harry 2001 entjungfert haben.

In seiner Biografie „Reserve“ erzählt Prinz Harry über sein erstes Mal. Seinen ersten Sex soll er mit 17 mit einer deutlich älteren Frau auf einem Feld hinter einem Pub gehabt haben, die ihn "wie einen jungen Zuchthengst" behandelt habe. Es sei eine "demütigende Episode" gewesen, so Harry.

Nun meldete sich erstmals jene Frau zu Wort, die Harry entjungfert haben soll. Dabei handelt es sich um die heute 40-jährige Baggerfahrerin Sasha Walpole, die nur gut zwei Jahre älter als Harry ist.. Die Britin arbeitete damals als Tierpflegerin auf dem Anwesen Highgrove in Gloucestershire und war mit dem Prinzen befreundet. Als die Clique Sashas 19. Geburtstag im Pub feierten, kamen sich die beiden näher.

"Er wusste, was er tat"

„Harry hat den ersten Schritt gemacht“, so Walpole zur britischen Sun. „Er begann mich zu küssen. „Es war leidenschaftlich und intensiv und ziemlich bald lagen wird auf dem Boden.“ Sie habe nicht gewusst, dass Harry noch Jungfrau war. „Er schien zu wissen, was er tat. Es war schnell, wild, aufregend“, so Walpole. Kondom hätten die beiden keines benutzt. „Wir waren beide betrunken. Sonst wäre es nicht passiert.“

Nach dem Techtelmechtel gingen die beiden wieder getrennte Wege. „Wir standen auf, zogen uns wieder an und gingen in getrennten Richtungen zurück zum Pub“, so die zweifache Mutter. Kontakt hätten die beiden seither keinen mehr gehabt, so Walpole zur Sun.