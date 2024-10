Finanz-Ärger für Meghan und Harry

Spendengelder fehlen: Laut "Daily Mail" wird in den aktuellen Steuerunterlagen der Wohltätigkeitsorganisation Archewell ein großer Betrag nicht aufgeführt.

Die Archewell Foundation von Prinz Harry (40) und seine Frau Meghan (43) soll Geld für den guten Zweck sammeln. Die beiden haben die gemeinnützige Organisation 2020 ins Leben gerufen. Weil die Wohltätigkeitsorganisation einige Unterlagen und Gebühren nicht ordnungsgemäß eingereicht hatte, wurde sie bereits im Mai 2024 von US-Behörden kurzzeitig als "straffällig" eingestuft. Jetzt fehlen auf einmal Steuergelder. Laut "Daily Mail" wird in den aktuellen Steuerunterlagen der Wohltätigkeitsorganisation Archewell ein großer Betrag nicht aufgeführt.

Zwei bekannte Wohltätigkeitsfonds an Archewell gespendet: Fidelity Charitable rund 5,4 Millionen Euro und Tisbest Philanthropy immerhin rund 9.000 Euro. Die beiden Zuschüsse wurden im Geschäftsjahr 2022/23 in ihren Steuererklärungen aufgeführt. In der letzten Archewell-Steuererklärung von Harry und Meghan werden aber nur 1,8 Millionen Euro als Spenden aufgelistet. Das ergibt eine Diskrepanz von 3,6 Millionen Euro.

Organisation neuerlich in Negativ-Schlagzeilen

Da in den USA die Möglichkeit besteht, Spenden auf zwei Jahre aufzuspalten, wird das US-Finanzamt (Internal Revenue Service, IRS) am 15. November 2024 ganz genau auf das Datenblatt 990 der Sussex-Stiftung schauen, ob die "fehlenden" Millionen dort zu finden sind.

Damit steht die Archewell Foundation neuerlich in Negativ-Schlagzeilen. Die Organisation steht schon länger im Verdacht, darauf ausgelegt zu sein, dass anonyme Superreiche durch Fonds ihre Gelder steuerfrei zuschießen können.