× Foto-Duell der Royals

Dass der Streit zwischen Harry und dem Königshaus weitergeht, zeigt ein Foto.

Erlesen. Es war ein royaler Schnappschuss von König Charles III. mit Queen Consort Camilla sowie Prinz William und Herzogin Kate – alle stilvoll schwarz gekleidet – zum Ende der Trauerzeit um Queen Elizabeth II. Nicht auf dem Foto waren einmal mehr Prinz Harry und seine Frau Meghan.

Antwort. Eine Antwort auf das Foto ließ aber nicht lange auf sich warten. Bereits tags darauf erschien ein Foto, das kurz vor dem Tod der Queen gemacht wurde und Meghan im knallroten Business-Look zeigt. An ihrer Seite – händchenhaltend – Ehemann Harry, der sich im Hintergrund hält. Ein wahres Power-Couple somit. Aufgenommen wurde das Foto zu Beginn ihres Englandbesuchs beim One Young World Summit in Manchester, wo Me­ghan als Rednerin eingeladen war.