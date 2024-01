Beim Thronwechsel ging es äußerst berührend zu!

Tränen, Küsse, Rührung - In Dänemark sorgte der Thronwechsel für viele Emotionen. Frederik X. ist neuer König von Dänemark. Der 55 Jahre alte bisherige Kronprinz bekam den Thron am Sonntag in Kopenhagen von seiner Mutter Königin Margrethe II. übertragen, die in einem historischen Schritt als erstes dänisches Oberhaupt seit fast 900 Jahren freiwillig zu Lebzeiten abdankte. Mit ihrer Unterschrift unter einer entsprechenden Erklärung trat die bis dahin dienstälteste amtierende Monarchin der Erde wie angekündigt nach 52 Jahren Regentschaft zurück.

"Ihre Majestät Königin Margrethe II. hat abgedankt. Lang lebe Ihre Majestät König Frederik X.!", proklamierte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen dreimal in Folge vom Balkon von Schloss Christiansborg. Immer wieder brandete lauter Jubel unter den Tausenden Menschen vor dem Schloss und in den angrenzenden Straßen aus - ehe die Menge angeführt von Frederiksen ein neunfaches "Hurra!" zu Ehren des Königs ausrief. Unzählige dänische Fähnchen wurden dabei geschwenkt.

