Am 1.7. enthüllen die Prinzen William und Harry eine Statue für ihre verstorbene Mutter Diana. Doch was wird Harry dabei für eine Rede halten?

Harry will die Statue der 1997 tödlich verunglückten " Lady Di " am morgigen Donnerstag (1. Juli) gemeinsam mit seinem Bruder Prinz William (39) auf dem Grundstück des Kensington-Palasts in London enthüllen. Wegen der Corona-Krise wurde der Termin mehrfach verschoben - nun fällt er auf den 60. Geburtstag der Ex-Frau von Thronfolger Prinz Charles (72).

Diana-Gedenken

Die beiden Prinzen hatten das Denkmal zum 20. Todestag 2017 selbst in Auftrag gegeben. "Unsere Mutter hat so viele Menschen berührt. Wir hoffen, dass die Statue allen Besuchern des Kensington Palace hilft, über ihr Leben und ihr Vermächtnis nachzudenken", erklärten sie zur Begründung.

Ein Bild aus früheren Zeiten als William, Kate und Harry als Dreiergespann unterwegs waren

Brüder-Streit ist noch nicht vorbei

Doch seit einiger Zeit ist das Verhältnis zwischen Harry und William sehr angespannt. Die beiden Brüder sollen sich über die Zukunft des Königshauses gestritten haben. William, der wertebewahrende Thronfolger und Harry, der Revoluzzer, der aus dem goldenen Käfig ausbrechen wollte. Dazwischen Meghan, die amerikanische Schauspielerin, deren Einfluss (auf Harry) und Offenheit (in Interviews) schwierig ist. So soll William Meghan als " diese verdammte Frau " bezeichnet haben, als bekannt wurde, dass sie mit Palastmitarbeitern nicht zimperlich umging. Für William ein absolutes No-Go.

Ganz England zittert vor Prinz Harry's Rede

Jetzt liegt alles im Argen und die Situation ist sehr angespannt. Besonders, weil nicht klar ist, wie die Enthüllung der Diana-Statue verlaufen wird. Alle haben Angst vor Harry's Rede!