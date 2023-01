Harry packt über Diana-Begräbnis aus

Am 6. September 1997 musste sich Harry von seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana in der Westminster Abbey verabschieden. In seiner Autobiografie schildert er nun, wie schwer dieser Gang für ihn war.

Prinzessin Diana starb im August 1997 im Alter von nur 36 Jahren an den Folgen eines Autounfalls in einem Pariser Krankenhaus. Damals war Prinz Harry erst zwölf Jahre alt, sein großer Bruder Prinz William war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Die beiden Kinder mussten viel zu früh Abschied von ihrer Mutter nehmen – das prägte Harry und William bis ins Erwachsenenalter.

Harry und William mussten bei der öffentlichen Trauerfeier am 6. September 1997 in der Westminster Abbey ihre Emotionen im Griff haben und Haltung bewahren. In seiner Autobiografie "Spare" schildert Prinz Harry nun, wie schwer dieser Gang für ihn war. Sein Enthüllungs-Buch erschien versehentlich fünf Tage zu früh im spanischen verkauf – die ersten Details daraus gehen bereits um die Welt.

Zusammenbruch in der Westminster Abbey

So schildert Harry in seinem Buch etwa wie ihm auf der Beerdigung seiner Mutter zumute war. Der damals 12-Jährige wirkte damals unglaublich stark und gefasst, doch stand das Kind in Wirklichkeit nur unter großem Schock und brach zusammen. "Mein Körper verkrampfte sich, mein Kinn fiel herab und ich begann unkontrolliert in meine Hände zu schluchzen. Ich schämte mich dafür, das Familienethos verletzt zu haben, aber ich konnte es nicht länger zurückhalten", schreibt Prinz Harry.

Er schreibt außerdem, dass er gebeten wurde, seiner verstorbenen Mutter einen "Abschiedsbrief" zu schreiben. In dem Moment verstand er, dass er sie für immer verloren hatte. Auch an das letzte Telefonat denkt Harry mit Trauer zurück. Die Brüder spielten mit ihren Cousins und Cousinen, waren beschäftigt. "Deshalb hielt ich das Gespräch knapp. Ungeduldig wollte ich einfach weiterspielen und würgte sie am Telefon ab." Bis heute wünscht sich Prinz Harry, dass er sich dafür bei seiner Mutter hätte entschuldigen können, doch dazu kam es leider nie, da sie am nächsten Tag bereits verstorben war.