Hat Prinz William "Spencer" sabotiert?

BAFTA-Favorit "Spencer" wurde vom Wettbewerb ausgeschlossen. Was hat Prinz William damit zu tun?

Zufall oder emotionale Entscheidung? Bei der Verkündung der BAFTA-Nominierungen am Donnerstag, fehlte ein großer Favorit auf den begehrten Filmpreis. "Spencer" mit "Twilight"-Star Kristen Stewart in der Hauptrolle, hatte nicht eine einzige Nominierung. Nun wird vermutet, dass Prinzessin Dianas (†36) William in diese Entscheidung erheblich eingemischt haben könnte.

Prinz William hat Einfluss auf BAFTA

Schließlich ist Prinz William (39) seit 2010 Präsident der Organisation. Er nahm auch in der Vergangenheit immer wieder an der Preisverleihung teil. Auch heuer steht er gemeinsam mit Ehefrau Kate (39) auf der Gästeliste. In "Spencer" glänzt Stewart als Diana. Vor allem aber geht es um die Essstörungen der Königin der Herzen. Dass Prinz William kein großer Fan von Serien und Filmen über seine Familie ist, ließ er schon einmal durchsickern, als er erzählte, dass er sich "The Crown" nie angeschaut habe und auch in Zukunft niemals einschalten werde. Gut möglich, dass er verhinderte, dass der Streifen über das Leben seiner Mutter noch mehr Öffentlichkeit bekommt. Für den Prinzen stand schon immer die Familie an erster Stelle.