Insider packt aus: Prinz Harry will sein altes Leben zurück

Ein Hollywood-Insider berichtet, dass es zwischen Prinz Harry und Meghan Markle weiter kriselt.

Dem Bericht zufolge ist die Herzogin "frustriert", weil der Prinz zurück nach Großbritannien ziehen will, um "sein altes Leben zurück zu bekommen". Insider Mark Boardman berichtet, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex sich uneinig sind, wie ihre Zukunft aussehen soll. 2020 legten sie ihre royalen Pflichten nieder und wanderten in die USA aus. Hintergrund: Harry will früher oder später doch zurück nach London ziehen.

"Prinz Harry's Sozialleben hat sich in den letzten zehn Jahren klar verändert", führt der Insider gegenüber dem OK! magazine aus. Er soll sich von seinen Collegefreunden distanziert haben, weil er nicht mehr in Großbritannien wohnhaft ist. Die paar Male, die er in London war, lebte er in einem Hotel und mied die Öffentlichkeit. Mittlerweile fehlen ihm seine Freunde immer mehr.

Meghan will Großbritannien vergessen

Meghan hingegen will, dass ihr Mann dieses Kapitel schließt und hinter sich lässt. Dabei wird die 42-Jährige fortlaufend immer frustrierter. Boardman erklärt: "Meghan liebt Harry, aber sie will seine bessere Seite zum Vorschein bringen."

Doch der Weg dorthin dürfte ein weiter sein. Der 39-Jährige braucht seine Kumpel, genauso wie die Frau an seiner Seite, die er liebt. Diese aber zum neuerlichen Umzug zu überreden dürfte ein schweres Unterfangen werden. Meghan versucht in Hollywood ihre Karriere wieder in Schwung zu bringen und braucht Harrys Unterstützung, weiters schaut er großteils auf die gemeinsamen Kinder.

Obwohl der "gefallene Royal" immer noch davon träumt eines Tages nach Windsor und in den Buckingham Palace zurückzukehren, muss er sich klar werden, dass das beim derzeitigen Stand der Dinge nicht passieren wird, fügt der Journalist abschließend noch an.