Jetzt kommt neues Skandal-Buch über die Royals

Der vorweihnachtliche Frieden zwischen den britischen Royals wird erneut durch ein weiteres Enthüllungsbuch gestört. Diesmal kommt es von Omid Scobie, einem engen Vertrauten von Harry und Meghan.

Mit seinem Buch "Finding Freedom" stiftete Omid Scobie bereits einmal böses Blut zwischen den Royals. Am Dienstag (28. November) holt er erneut gegen das Königshaus aus.

"Endgame" Buch © Hersteller

"Endgame" ist der bezeichnende Titel des Buchs, dass einmal mehr die Royals mit Vorwürfen überhäuft.

Omid Scobie © Getty ×

Schon in der Buchankündigung ist von "einen ungeliebten König, einen machthungrigen Thronfolger (...) und einen Prinzen, der gezwungen ist, ein neues Leben zu beginnen, nachdem er von den Seinen verraten wurde" die Rede. Jetzt sickerten weitere Details dazu durch - und die Chance auf eine Annäherung zwischen Harry, Meghan und König Charles schwindet einmal mehr. Dabei war zuletzt sogar von einem Besuch der Sussexes beim König über die Feiertage die Rede.

Rassismus Vorwürfe

Archie, Meghan und Harry © Getty ×

Bereits 2021 erzählte Meghan in einer US-TV-Show davon, dass ein nicht näher genanntes Mitglied der königlichen Familie darüber gesprochen habe, wie "dunkel" die Haut des damals noch ungeborenen Sohnes von Meghan wohl sein würde. Im Buch "Endgame" spricht der Autor davon, dass sogar ZWEI Personen aus dem Palastumfeld ihre "Bedenken" bezüglich der Hautfarbe des Babys geäußert. Meghan soll Charles damals sogar schriftlich davon in Kenntnis gesetzt haben. Wer die Äußerungen getätigt haben soll, erwähnt Scobie aber nicht im Buch.

Eiszeit zwischen Meghan und Kate

Auch was die Beziehung von Prinzessin Kate und Meghan angeht, geht "Endgame" ins Detail. So sollen die beiden verfeindeten Royals seit inzwischen vier Jahren kein Wort miteinander gewechselt haben. In einem Interview mit der französischen Zeitung "Paris Match" meinte der Autor dazu: "Sie verbrachte mehr Zeit damit, über Meghan zu sprechen als mit Meghan.“ Kate soll Meghan von Anfang an als "Rivalin" für sich entdeckt haben.

© Getty Images ×

Auch nach dem Tod der Queen im September 2022 herrschte immer noch eisiges Schweigen zwischen den Frauen. Selbst zu Weihnachten gab es kein Wort von Kate an Harry und Meghan. "Nicht einmal eine Textnachricht zu Weihnachten, obwohl Meghan und Harry laut Scobie Geschenke an die Kinder von Kate und William geschickt haben“, so die französische Zeitung weiter.

Vorwürfe gegen den König

Auch an König Charles lässt "Endgame" kein gutes Haar. So soll der Monarch seit Harrys Buch "Reserve", das Anfang des Jahres erschien in der Familie Misstrauen gegen Harry geschürt haben. "Charles wollte ihre Diskussion auf einen harmlosen Austausch beschränken. Was Harry betrifft, so war die Botschaft, die in der Familie zirkulierte, dass man ihm nicht trauen sollte ... jeder nahm das sehr ernst.“

17.06.2023, Großbritannien, London: König Charles III. und Königin Camilla von Großbritannien grüßen die Menge vom Balkon des Buckingham Palace nach der "Trooping The Colour"-Parade. Erstmals seit seiner Thronbesteigung ist Charles mit der Geburtstagsparade geehrt worden. Foto: Alastair Grant/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Alastair Grant/AP/dpa ×

Außerdem soll Charles Harry seine mediale Beliebtheit übel genommen haben und sogar so weit gegangen sein, dass er absichtlich weggeschaut habe, während Mitarbeiter des Palasts Details über seine Söhne an die Medien gaben. Der König soll im Laufe der Jahre Harry Probleme genutzt und (medial) inszeniert haben, um sein eigenes Image aufzupolieren.

Schiefes Licht auf Prinz William

Auch Harrys älterer Bruder und Thronfolger Prinz William kommt im Buch nicht gut weg. So sei William angeblich was seinen Bruder angeht von "einer Armee an Therapeuten einer Gehirnwäsche unterzogen wurde". Besonders brisant: Williams soll sich mehr um sein eigenes Image sorgen, als um das der Institution. Er soll außerdem begierig auf den Thron sein. "Charles führt mit seinem Kopf und seinem Herzen. William ist kälter. Er will, dass der Job erledigt wird, und er hatte kein Problem mit Verlusten auf dem Weg dorthin", zitiert die "Paris Match".

© Getty Images ×

William soll auch in viele Dinge, die über seinen Bruder publik wurden, maßgeblich involviert gewesen sein. Für die Brüder soll es kein zurück mehr geben.

Geheime Strippenzieherin

Als kurz nach Erscheinen von Harrys Buch "Reserve" die Aufforderung von König Charles kam, das erst kurz davor renovierte Frogmore Cottage zu räumen, soll Prinzessin Anne dahintergesteckt haben. Sie soll Charles dazu gebracht haben, Harry und Meghan auszuquartieren. Anne soll dies als Teil eines "strengeren" Ansatzes gegenüber den Sussexes gesehen haben.

Prinzessin Anne © Getty ×

Nach all den neuen Vorwürfen gegen das Königshaus, könnte dies jetzt den endgültigen Bruch zwischen den amtierenden Royals und den in die USA ausgewandeten Harry bedeuten.