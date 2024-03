Kates Onkel Gary teilt im TV gegen Meghan aus

Gary Goldsmith nimmt sich bei "Promi Big Brother" kein Blatt vor den Mund wenn es um Prinz Harrys Ehefrau geht

Er ist einer der Bewohner des Wohn-Containers in der britischen Version von „Promi Big Brother“ – Gary Goldsmith. Was ihn so besonders macht ist, dass er der Onkel von Prinzessin Kate ist und damit doch einige Details aus dem Leben der Royals aus erster Hand kennt. Und während er über seine Nichte schweigt, plaudert er dafür umso mehr über Meghan und Harry. Dabei ist er sich sicher, dass Harry wieder zurückkommen und „Teil der Gang“ wird.

An Meghan lässt Goldsmith allerdings kein gutes Haar. „Harry war Teil eines Dreier-Gespanns mit William und Kate und wurde sehr geliebt. Dann kam sie und und verursacht so viel Drama, das es so vorher nie gab. Ich glaube auch, dass vieles übertrieben und nicht fair ist“, ätzt er gegen die Herzogin.

Dass eine Rückkehr für Harry nicht einfach sein wird, scheint für Kates Onkel klar. „Man kann ja nicht seine Familie vor den Bus schubsen und dann hoffen, dass man zu Weihnachten eingeladen ist“, so Goldsmith.